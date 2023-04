L’ex medico della Virtus Bologna indagato anche per la morte della suocera: è già stato arrestato per l’omicidio della moglie (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arrestato per la morte della moglie, indagato per quella della suocera. È l’ultimo sviluppo dell’inchiesta sul medico bolognese Giampaolo Amato. Dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Claudio Paris, infatti, emerge che il professionista è sotto inchiesta anche per il decesso di Giulia Tateo, morta 22 giorni prima della figlia. Secondo i pm, però, gli esiti medico-legali su questo secondo caso di possibile omicidio con somministrazione di farmaci sono da intendersi “come preliminari e necessitanti di indagini di conferma“. In tutto ciò, le analisi sono “risultate positive a Midazolam ed al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arreper laper quella. È l’ultimo sviluppo dell’inchiesta sulbolognese Giampaolo Amato. Dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Claudio Paris, infatti, emerge che il professionista è sotto inchiestaper il decesso di Giulia Tateo, morta 22 giorni primafiglia. Secondo i pm, però, gli esiti-legali su questo secondo caso di possibile omicidio con somministrazione di farmaci sono da intendersi “come preliminari e necessitanti di indagini di conferma“. In tutto ciò, le analisi sono “risultate positive a Midazolam ed al ...

