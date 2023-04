L’ex amante di John Lennon e la verità su Yoko Ono: “Approfittò di me”, in arrivo un documentario (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pochi conoscono la storia di May Pang, ex amante di John Lennon che fu letteralmente ingaggiata da Yoko Ono per “sostituirla” in un periodo di crisi tra L’ex Beatles e la moglie. Tra il 1973 e il 1975 il cantautore e May Pang vissero una relazione alla quale – per così dire – pose fine la stessa Yoko Ono. Cosa accadde? Nel 1983 è uscito il libro Loving John scritto dalla stessa May Pang e dal quale la regista Eve Brandstein, sua amica, avrebbe voluto trarre un documentario. May rifiutò fino a 6 anni fa, quando la regista ha rilanciato l’offerta. Quest’anno The Lost Weekend: A Love Story uscirà nelle sale americane a partire da domani, giovedì 13 aprile, e presto sbarcherà anche nel Vecchio Continente e in Italia. Nel 1970 May Pang iniziò a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pochi conoscono la storia di May Pang, exdiche fu letteralmente ingaggiata daOno per “sostituirla” in un periodo di crisi traBeatles e la moglie. Tra il 1973 e il 1975 il cantautore e May Pang vissero una relazione alla quale – per così dire – pose fine la stessaOno. Cosa accadde? Nel 1983 è uscito il libro Lovingscritto dalla stessa May Pang e dal quale la regista Eve Brandstein, sua amica, avrebbe voluto trarre un. May rifiutò fino a 6 anni fa, quando la regista ha rilanciato l’offerta. Quest’anno The Lost Weekend: A Love Story uscirà nelle sale americane a partire da domani, giovedì 13 aprile, e presto sbarcherà anche nel Vecchio Continente e in Italia. Nel 1970 May Pang iniziò a ...

