L’Esorcista del Papa | con Russell Crowe | arriva al cinema | i dettagli

A partire da domani 13 Aprile 2023, nelle sale cinematografiche italiane, verrà rilasciato L'Esorcista del Papa, un film horror tutto da scoprire. L'attore principale sarà Russell Crowe che vestirà i panni di Padre Gabriele Amorth, noto per essere stato il capo esorcista del Vaticano. Il titolo è proprio ispirato ad alcuni dei suoi scritti. La trama analizzerà diversi aspetti, dando vita a un prodotto decisamente coinvolgente. Tutto avrà inizio da un caso terrificante, riguardante la possessione di un giovane. Le sue azioni daranno vita a un'indagine interna. Il protagonista si troverà davanti a una situazione disperata che aprirà le porte a un mistero ancora sconosciuto. Il Vaticano, infatti, per secoli e secoli, ha cercato di nascondere una spaventosa cospirazione. Il suo compito sarà quello di ...

