Lesione al bicipite femorale: Ruggeri rischia un mese di stop (Di mercoledì 12 aprile 2023) Zingonia. Continua la difficile stagione dell’Atalanta dal punto di vista degli infortuni muscolari. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Matteo Ruggeri, che si è fermato nella rifinitura di sabato (8 aprile) prima del match contro il Bologna. Negli esami strumentali a cui si è sottoposto l’esterno classe 2002 è stata riscontrata una Lesione di secondo/terzo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che lo terrà fermo nel peggiore dei casi anche per un mese. Sembra quasi impossibile pensare che il numero 22 possa tornare a disposizione per i match contro Fiorentina (17 aprile), Roma (24 aprile) e Torino (29 aprile). Probabile che, nel migliore dei casi, si punti al rientro contro lo Spezia (2-3 maggio) nell’infrasettimanale di inizio maggio o addirittura al match successivo contro la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Zingonia. Continua la difficile stagione dell’Atalanta dal punto di vista degli infortuni muscolari. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Matteo, che si è fermato nella rifinitura di sabato (8 aprile) prima del match contro il Bologna. Negli esami strumentali a cui si è sottoposto l’esterno classe 2002 è stata riscontrata unadi secondo/terzo grado aldella coscia destra. Un problema che lo terrà fermo nel peggiore dei casi anche per un. Sembra quasi impossibile pensare che il numero 22 possa tornare a disposizione per i match contro Fiorentina (17 aprile), Roma (24 aprile) e Torino (29 aprile). Probabile che, nel migliore dei casi, si punti al rientro contro lo Spezia (2-3 maggio) nell’infrasettimanale di inizio maggio o addirittura al match successivo contro la ...

