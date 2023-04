Leo Gullotta | «A 70 anni ho sposato Fabio Ma la strada per i diritti è lunga»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Leo Gullotta: 'A 70 anni ho sposato Fabio. Questo governo sta con Orban, è offensivo dal punto di vista civile e um… - repubblica : Leo Gullotta: 'A 70 anni ho sposato Fabio, ma la strada dei diritti è lunga' [di Silvia Fumarola] - repubblica : Leo Gullotta: 'A 70 anni ho sposato Fabio, ma la strada dei diritti è lunga' - Fusillide : RT @INGFiore2: - lordbiron13 : Uno della sua vita può fare ciò che vuole , ma finitela di rompere le palle -

vive da ben quarantatré anni al fianco di Fabio Grossi , l'uomo che ha sposato nel 2019 all'età di 70 anni. Un amore solido e longevo, reso ancor più forte da un sodalizio professionale ...L'attore è legato al compagno da 43 anni. 'Ho vissuto la mia omosessualità con naturalezza. Venne fuori come una notizia, per me fu naturale' ricorda ...Chioma d'argento, sorriso gentile,a 77 anni è un signore appagato, che non ha rimpianti; ha messo in fila i ricordi nel libro La serietà del comico (Sagoma), scritto con Andrea ...

Leo Gullotta: "A 70 anni ho sposato Fabio, ma la strada dei diritti è lunga" la Repubblica

Serenamente ho detto: “Sì, perché”. Pagine strapiene, allora non c’era il coming out». Leo Gullotta racconta così la sua omosessualità. Era il 1995. L’attore e comico si racconta a tutto tondo in una ...Leo Gullotta ha confessato cosa gli successe in passato per via della sua omosessualità: pare, infatti, che fu escluso da un film.