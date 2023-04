(Di mercoledì 12 aprile 2023) Mani intrecciate e tutto l’amore che c’è. Così Barbara D’Urso presenta suila sua nipotina. Ladi Pomeriggio Cinque è diventata nonna mesi fa. In famiglia è arrivata una: è figlia, probabilmente, del primogenito Giammauro Berardi. Dopo aver confermato i rumors e le indiscrezioni sulla bella notizia, il volto tv ha condiviso un’immagine su Instagram in cui appare una piccola. «», le parole che accompagnano lo scatto. Barbara D’Urso, carriera e amori guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : «Lei. La gioia infinita» ha scritto sui social la conduttrice mostrando la manina della bimba - sketter1969 : RT @errante_l: e,..'il mio amore per - lei - somiglia alle rocce nascoste ed eterne ai piedi degli alberi; fonti di poca gioia visibile, ma… - errante_l : e,..'il mio amore per - lei - somiglia alle rocce nascoste ed eterne ai piedi degli alberi; fonti di poca gioia vis… - Lilliflo : RT @Almalibregalgos: Fiona è una stupenda galga a pelo lungo che sarà la gioia di chi si innamorerà di lei! - anastasiamadam : RT @Almalibregalgos: Fiona è una stupenda galga a pelo lungo che sarà la gioia di chi si innamorerà di lei! -

L'attrice ha condiviso uno scatto in bianco e nero in cuiè stretta tra le braccia di lui . Il ... canzone di Taylor Swift, con le quali l'attrice ha voluto condividere la suacon i follower. ...LO SCATTO SU INSTAGRAM CON L'ANELLO Laincontenibile di Millie Bobby Brown, ufficialmente ... tra cui le première dei più recenti lavori di: Stranger Things stagione 4 ed Enola Holmes 2 . ......indirizzo e così scriverle questa lettera sapendo che papà Jean Paul si era molto affezionato a... raggiante di... aprire quel libricino era come ristringere la gran manona di papà Renato a ...

Barbara d'Urso con la nipotina in una rarissima foto di famiglia sui ... Fanpage.it

Inoltre il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è l’occasione per festeggiare i 10 anni dalla pubblicazione di «Gioia», album certificato ... nel dicembre del 2019, lei ha dichiarato ...L’ Inter si ritrova nel momento del bisogno e vince il primo atto del quarto di finale di Champions League Il risultato finale recita Benfica 0 Inter 2; una vittoria fondamentale, che pone gli uomini ...