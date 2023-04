Leggende Gialloblù | Ballotta in porta

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 12 aprile 2023), la “Hall of Fame” del Modena FC tessera oggi il suo primo campione: Marco. Nel corso dell’ultima settimana sono stati oltre 1300 i voti, raccolti sui canali social del club (tramite i commenti Instagram e sondaggi su Twitter e Facebook), per designare il primo portiere da inserire nelledel Modena FC. Il verdetto è chiaro: Marcoè il primo a entrare nelle, dietro di lui Giorgio Frezzolini e Giorgio Ghezzi.sotto la Ghirlandina ha collezionato 318 presenze (52 in Serie A – 105 in Serie B – 119 in Serie C e 42 nelle Coppe) suddivise in due periodi, il primo dal 1984 al 1990 e il secondo dal 2001 al 2004. Da oggi, fino a mercoledì prossimo, si procederà con le votazioni dei ...