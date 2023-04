Lech Poznan | Van Den Brom | «Vogliamo eliminare la Fiorentina»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) John van den, allenatore del, ha parlato alla vigilia della gara traJohn van den, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata di Conference League contro la. PAROLE – «Domanivincere, sicuramente non giocheremo per il pareggio. Non siamo appagati per essere arrivati fin qui. E’ una sfida importante per noi e l’obiettivo è passare il turno. Laè una squadra forte, ma questa è un’ulteriore motivazione per provare a vincere. Credo nella mia squadra e sono sicuro che ci aiuteranno i nostri tifosi, del resto in casa vinciamo molte partite. Non cambieremo il nostro ...

Nell'altra competizione del giovedì, la Fiorentina - unica italiana rimasta in gara dopo l'eliminazione della Lazio - va in Polonia ad affrontare il Lech Poznan. Un confronto che, almeno nelle quote,... La Fiorentina, reduce da otto successi consecutivi in Conference League, è ospite del Lech Poznan, capace di eliminare senza troppi problemi il Djurgarden nell'ultimo turno.

Dopo il pareggio interno per uno a uno rimediato nella gara interna dell’Artemio Franchi, la Fiorentina si appresta ad affrontare la trasferta di giovedì 13 aprile, valida per l’andata dei quarti di ...Fiorentina da «2» in Polonia Come riporta AgiproNews, la Fiorentina, reduce da otto successi consecutivi in Conference League, è ospite del Lech Poznan, capace di eliminare senza troppi problemi il… ...