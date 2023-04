Lech Poznan-Fiorentina | rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ITekken4 : ?????? Pre LECH POZNAN - FIORENTINA: AVANZIAMO???? - sportface2016 : #LechPoznan-#Fiorentina, rivedi la conferenza stampa di Vincenzo #Italiano (VIDEO) -

La Fiorentina, che ha firmato un crescendo di gioco e di risultati in Conference League, inizia la sfida ai polacchi delper conquistare la semifinale. Queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Serve il giusto approccio, ilha dalla sua entusiasmo e pubblico, lavora alle spalle della ...Commenta per primo Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa nella vigilia di- Fiorentina. Queste le sue parole: 'Arrivati a questo punto tutte le squadre hanno valore e caratteristiche importanti. Il nostro avversario in casa è temibile. Li trascina questo ...Commenta per primo Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League frae Fiorentina. Queste le sue parole: 'Domani sarà una gara importante per tutti. In queste partite bisogna dare la vita. L'abbiamo preparata bene, loro sono forti. Vediamo se riusciamo a ...

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Italiano in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Lech Poznan ...FIRENZE (ITALPRESS) - 'Ci teniamo tantissimo alla Conference League, domani affrontiamo una squadra molto difficile che qui non ha mai ...