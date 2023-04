Lecce, Maleh: “Contro Sampdoria vincere a tutti costi. Baroni ci chiede…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il centrocampista dei salentini in vista della sfida del weekend di campionato e il finale di stagione in A. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il centrocampista dei salentini in vista della sfida del weekend di campionato e il finale di stagione in A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : #Lecce, #Maleh in conferenza stampa: 'Con la Sampdoria vogliamo vincere' #tuttocalcionews #calcio - infoitsport : Lecce, Maleh: “Dobbiamo affrontare il Napoli con leggerezza” - infoitsport : DAZN - Lecce, Maleh:'Dobbiamo portare in campo quanto fatto durante gli allenamenti' - infoitsport : Lecce, Maleh: 'Ci manca leggerezza, come dice Baroni. Ma ci stiamo allenando bene' - infoitsport : Lecce, Maleh: 'Ci sta mancando leggerezza, ma in allenamento facciamo bene' -