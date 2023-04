Lecce | Maleh | «Contro il Napoli meritavamo di più | testa alla Samp»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di Youssef, centrocampista del, in conferenza stampa in vista della sfida con ladoria Youssef, centrocampista del, ha parlato oggi nella conferenza stampa di avvicinamentopartita con ladoria. Di seguito le sue parole. SDIRETTO CON LADORIA – «Sì, abbiamo preparato bene la partitail. Peccato perchémolto di più. Ora abbiamo lo sdiretto in casa e vogliamo vincere per avvicinarci sempre di piùsalvezza». SE É SODDISFATTO DELLA STAGIONE – «Sì, a gennaio cambia spesso il tipo di gioco. Sto dando tutto in allenamento per dare tutto la ...