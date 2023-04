Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato11163877 : RT @giovwastaken: azz ma ha anche i cartellini il signor Kovacs, Leao sta a casa sua che butta il pallone e rompe la bandierina, un altro p… - bombarda9 : @1devilnevercry Ha fatto notare che è fragile perché i calciatori possono farsi male se ad esempio si rompe in occa… - TheRobb1967 : #Leao fa quello che gli pare (rompe le bandierine, allontana il pallone), ma il giallo non lo prende mai. #MilanNapoli - fedecaccy : RT @giovwastaken: azz ma ha anche i cartellini il signor Kovacs, Leao sta a casa sua che butta il pallone e rompe la bandierina, un altro p… - giovwastaken : azz ma ha anche i cartellini il signor Kovacs, Leao sta a casa sua che butta il pallone e rompe la bandierina, un a… -

L'arbitro Kovacs non ha punito con il giallo Leao, facendo infuriare Spalletti a bordo campo, che chiedeva un altro tipo di provvedimento. Al 27' Leao colpisce e rompe la bandierina del calcio d'angolo per frustrazione dopo una conclusione terminata a lato, veementi proteste di Spalletti e dei giocatori del Napoli che chiedono l'ammonizione. Una furia Luciano Spalletti per il mancato giallo dell'arbitro nei confronti di Rafa Leao che dopo un grave errore ha calciato e rotto la bandierina del calcio d'angolo.

Leao rompe la bandierina durante Milan-Napoli, Spalletti furioso in panchina Corriere dello Sport

MILANO - Leao nel primo tempo di Milan-Napoli si è resto protagonista di una cavalcata strepitosa sulla fascia sinistra che avrebbe meritato il gol, e che invece si è spenta con il pallone a pochi ...Al 25° del primo tempo, l'ala portoghese sfiora il gol e sfoga la sua frustrazione calciando l'asta della bandierina ...