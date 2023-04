Le signore Sciuraglam protagoniste nello shooting Mandarina Duck SS23

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Da Milano arrivano a Venezia le elegantiche hanno fatto il successo dell’account Instagram, per calarsi nel ruolo didel nuovodella collezione Spring-Summer 2023 di, scattata sulle rive della Laguna. Il marchio di moda italiana specializzato nella pelletteria e valigeria dal 1977, ha scelto per rappresentare al meglio la nuova collezione ispirata al tema del viaggio le ‘Sciure’ – ovvero ledella Milano bene, solitamente residenti in centro città e distinte da uno stile impareggiabile, tra borsette in pelle, collane di perle e acconciatura sempre perfetta – rese note dal profilo Instagram che dal 2016 ha raggiunto quasi 300 milioni di followers. Il loro stile e la loro personalità sono immortalati negli ...