Le relazioni difettose – «Una passione a senso unico Ma mi piace questo tormento»

Ciao Ester, hai mai letto "passione semplice" il libro autobiografico di Annie Ernaux? Io non lo avevo mai letto fino a settimana scorsa, quando mi è capitata sott'occhio questa frase "Ho misurato il tempo con il mio corpo. Ho scoperto di cosa si può essere capaci, cioè di tutto". Una donna che vive una passione devastante, la passione per un uomo sposato che vede una volta al mese e che non sente fino al momento dell'incontro quando lui la chiama, arriva in macchina, non bussa, la spoglia e con la stessa facilità se ne va. Mentre lei vive misurando il tempo che la separa dal prossimo incontro lui vive normalmente la sua vita e il motivo per cui va saltuariamente da lei a fare sesso, è semplicemente "fare sesso". Lei invece misura costantemente il tempo che la separa dal prossimo incontro, leggendo il giornale con ...

