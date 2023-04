Le pagelle di Trump | i voti a Putin | Xi e Macron

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Washington, 12 apr. (Adnkronos/Washington Post) - Donaldtorna ad affermare che Vladimirè "molto intelligente" e di aver avuto con il presidente russo "un rapporto molto buono". Nell'intervista a Fox News, la prima dopo l'incriminazione a New York della scorsa settimana, l'ex presidente, oltre ad affermare che non 'abbandonerà mai" la nuova corsa per la Casa Bianca , anche in caso di condanna, ribadisce la sua fascinazione per i leader autocrati. Ha avuto parole di lode per il presidente cinese Xi Jinping definito "un uomo brillante" che ha "l'aspetto, il cervello, tutto". E poi è tornato a vantarsi del fatto di "andare molto d'accordo" con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, che ha incontrato tre volte durante il suo mandato.ha infine definito "grandi persone" i monarchi sauditi, compreso il principe ereditario ...