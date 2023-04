Le pagelle di Milan-Napoli 1-0 | primo round rossonero

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilatto del quarto di finale di Champions League tutto italiano se lo aggiudica il. Prestazione di abnegazione e sacrificio per i ragazzi di Stefano Pioli, che soffrono un avvio di gara delarrembante. Decide il match ilgol in questo torneo di Bennacer, su assist vincente di Leao. Tanta pressione dei partenopei, che però giocano il finale di gara in 10 uomini per l’ingenuo doppio giallo di Zambo Anguissa. Secondo successo di fila del tecnico parmense su Luciano Spalletti (3 in totale), qualificazione che si deciderà martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Riportiamo ledi. Ledi(1-0) Prima di analizzare ledei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psnapoli : Contro il #Milan, segnali importanti per il #Napoli di #Champions, che limita i danni: match equilibrato e azzurri,… - zanin_tommaso : RT @Spina14_acm: Pagelle oneste Milan-Napoli Maignan portiere più forte al mondo Calabria 8 Kjær 8 Tomori 5.5 Theo terzino più forte al mo… - andreastoolbox : Milan-Napoli 1-0, le pagelle della Champions League #1-0, #Milan-Napoli #le #della #pagelle ??????? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #VIDEO - #MilanNapoli: i #Top5 rossoneri, le #pagelle / @ChampionsLeague #News - #UCL #ChampionsLeague @acmilan #ACMilan… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #MilanNapoli 1-0: @Brahim straordinario. Ai rossoneri il primo round - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague @a… -

Ledel(di Luca Uccello) MAIGNAN 8 La differenza tra Mike e Meret sta nel risultato. Uno le prende tutte, l'altro no. CALABRIA 7 Se ilsogno la semifinale il merito è anche suo. ...Madrid - Chelsea 2 - 0 21:00- Napoli 1 - 0 BASKET - EUROCUP 17:00 Lietkabelis - Paris Basketball 97 - 98 18:30 Ulm - Budunost 92 - 83 19:00 Promitheas - Bourg 89 - 75 Visualizza Eurocup VOLLEY ...Lobotka 5,5 : male in coppia con Mario Rui sul vantaggioquando fa passare Brahim Diaz con troppa facilità. In impostazione ha poco spazio, Bennacer lo pedina però appena entra nel vivo dell'...

Il Napoli ha perso 1-0 contro il Milan nella gara di andata dei quarti di Champions League, gli azzurri pur giocando una buona partita non sono riusciti a trovare la via del gol. Alcuni errori in fase ...Milan, le pagelle di CM: Díaz è una gioia per gli occhi, Hernández fa impazzire il Napoli del 12/04/2023 alle 23:35 Milan-Napoli 1-0 Milan Maignan 7: fa la differenza, sempre. Intervento salvifico su ...