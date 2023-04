Le Iene | Belen assente | il motivo

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Rodriguez è stata nuovamentenell’ultima puntata de Leandata in onda lo scorso martedì. Quanto accaduto ha fatto discutere i fan che avevano notato l’assenza della showgirl già qualche settimana fa. Nelle scorse settimane non fu data nessuna spiegazione riguardo l’assenza ditanto che i più attenti ipotizzarono persino una nuova L'articolo

Belen Rodriguez di nuovo assente a Le Iene: "Voglio lavorare e invece..." La Gazzetta dello Sport

Belen Rodriguez era arrivata da poco nello studio de Le Iene per girare la nuova puntata. Dopo aver effettuato lo shampoo e il trucco, la conduttrice ha effettuato, come da regolamento, il consueto ...Per Belen Covid e nuova assenza dalla conduzione della puntata delle Iene di ieri, 11 aprile: ecco cos'è successo a Belen Rodriguez, spiegato da lei stessa.