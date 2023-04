Le fotocamere dei Samsung Galaxy S24 non dovrebbero portare stravolgimenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono ancora diversi i mesi che ci separano dal lancio della serie Samsung Galaxy S24, ma le voci già si moltiplicano: oggi si parla di fotocamere. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono ancora diversi i mesi che ci separano dal lancio della serieS24, ma le voci già si moltiplicano: oggi si parla di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Le fotocamere dei Samsung Galaxy S24 non dovrebbero portare stravolgimenti - nerdassgems : ma è consapevole del fatto di essere così fotogenico? e bellissimo? non credo altrimenti questa allergia alle fotoc… - FeiDracu : I dati personali non si danno e non si chiedono al primo che risponde a una telefonata. I numeri identificativi ci… - ilconte_dantes : 2- Scrivere centinaia di migliaia di pagine di finti schemi costruttivi e specifiche tecniche per ogni singolo comp… - semioticmonkey : Se il target è quello dei 'creator' (teenager che fanno video e che non sono minimamente interessati manco a sapere… -