Le celebrazioni per il 950° anniversario dell’ascesa al soglio pontificio di Gregorio VII

Si terrà presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno, il 20 aprile 2023, alle ore 9.30, il Convegno nazionale dal titolo "Gregorio VII nell'Europa del Medioevo", a 950 anni dall'ascesa di Gregorio VII al soglio pontificio. A promuovere ed organizzare l'evento, il CAI (Club Alpino Italiano), in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) e di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DiSUFF) dell'Università degli Studi di Salerno e con l'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno. "Il Convegno nazionale su Gregorio VII si rivela un'occasione importante per valorizzare il patrimonio storico-ecclesiale della città di Salerno che conserva le spoglie mortali del grande Papa del Medioevo. – ha osservato l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, ...

