Le balle di Ruotolo sui termovalorizzatori non fanno più notizia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Al direttore - Il sindaco di Roma ha fatto della realizzazione del termovalorizzatore, volgarmente chiamato inceneritore, il punto forse principale del suo programma in questo mandato. Gli sono bastati pochi mesi in Campidoglio. Alla giunta Zingaretti, in regione, e all’assessore dell’epoca Valeriani non erano bastati 10 anni per rendersi conto che senza questa capacità di smaltimento il ciclo dei rifiuti a Roma non si sarebbe mai chiuso. L’Unione europea ha avallato la sua scelta e la recente bozza di tassonomia sulle tecnologie verdi sdogana a tutto campo il recupero di energia dai rifiuti. Nel frattempo la capitale vive l’umiliazione persino delle proteste svizzere per i treni che, carichi dei rifiuti romani, dovranno transiare da quel paese diretti in Olanda. Il comune ha già speso 7,5 milioni di euro per acquistare l’area necessaria e la prima fase della gara è già stata ...