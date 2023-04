Le auto piccole sono sempre tra le preferite dagli italiani (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra le auto più piccole che puoi comprare in Italia ci sono modelli storici come la Smart o la Fiat 500, ma anche tante altre vetture dalle dimensioni compatte. sono quelle che una volta si chiamavano "superutilitarie" e che oggi si definiscono city car, mentre gli addetti ai lavori le chiamano "segmento A". È un settore che negli ultimi anni ha avuto perdite illustri - la Citroen C1, la Ford Ka e la Peugeot 108 tanto per citarne alcune - ma che resiste sempre nelle preferenze degli automobilisti italiani. Anche nel 2022, infatti, le vendite delle citycar hanno rappresentato circa il 15% di tutte le auto nuove vendute in Italia. La ragione di questo successo costante va ricercata principalmente in due fattori: i prezzi e le dimensioni. I primi, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra lepiùche puoi comprare in Italia cimodelli storici come la Smart o la Fiat 500, ma anche tante altre vetture dalle dimensioni compatte.quelle che una volta si chiamavano "superutilitarie" e che oggi si definiscono city car, mentre gli addetti ai lavori le chiamano "segmento A". È un settore che negli ultimi anni ha avuto perdite illustri - la Citroen C1, la Ford Ka e la Peugeot 108 tanto per citarne alcune - ma che resistenelle preferenze deglimobilisti. Anche nel 2022, infatti, le vendite delle citycar hanno rappresentato circa il 15% di tutte lenuove vendute in Italia. La ragione di questo successo costante va ricercata principalmente in due fattori: i prezzi e le dimensioni. I primi, ...

