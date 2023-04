Le aree industriali diventano OAsi: 500 nuovi alberi a Buccino e Contursi. (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue il progetto OAsi, avviato nel 2022 con la messa a dimora dei primi 500 alberi ad alto e medio fusto nelle aree industriali di Battipaglia e Buccino, con una nuova piantumazione di altri 500 ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue il progetto, avviato nel 2022 con la messa a dimora dei primi 500ad alto e medio fusto nelledi Battipaglia e, con una nuova piantumazione di altri 500 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaSalerno : Prosegue il progetto Oasi, avviato nel 2022 con la messa a dimora dei primi 500 alberi ad alto e medio fusto nelle… - DistrettoP : RT @PiemonteInforma: I nuovi progetti per la produzione di #idrogenoverde in aree industriali dismesse finanziati dal #Pnrr il quarto argom… - finpiemonte : RT @PiemonteInforma: I nuovi progetti per la produzione di #idrogenoverde in aree industriali dismesse finanziati dal #Pnrr il quarto argom… - ProntoPCBaveno : RT @PiemonteInforma: I nuovi progetti per la produzione di #idrogenoverde in aree industriali dismesse finanziati dal #Pnrr il quarto argom… - PiemonteInforma : I nuovi progetti per la produzione di #idrogenoverde in aree industriali dismesse finanziati dal #Pnrr il quarto ar… -