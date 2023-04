Lazzerini (Ita): “Nel primo trimestre del 2023 +18% in cassa rispetto al budget” (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’amministratore delegato di Ita Airways parlando alla tavola rotonda in occasione della riapertura del nuovo molo del terminal 1 a Fiumicino “Il primo trimestre di quest’anno sta ripagando gli sforzi fatti l’anno scorso. Siamo ancora in preconsuntivo, ma chiuderemo con il 18% in più di cassa rispetto al nostro budget”. A indicarlo è l’amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, parlando alla tavola rotonda in occasione della riapertura del nuovo molo del terminal 1 a Fiumicino. “Ita continua a svilupparsi”, sottolinea l’ad. E la flotta “che conta 74 aerei arriverà a quota 93 a fine anno”. “Condividiamo la grande soddisfazione di AdR per questo ulteriore, bellissimo traguardo. Il ‘Leonardo da Vinci’ è, per noi di Ita Airways, ‘casa’”, dice Lazzerini. “Un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’amministratore delegato di Ita Airways parlando alla tavola rotonda in occasione della riapertura del nuovo molo del terminal 1 a Fiumicino “Ildi quest’anno sta ripagando gli sforzi fatti l’anno scorso. Siamo ancora in preconsuntivo, ma chiuderemo con il 18% in più dial nostro”. A indicarlo è l’amministratore delegato di Ita Airways, Fabio, parlando alla tavola rotonda in occasione della riapertura del nuovo molo del terminal 1 a Fiumicino. “Ita continua a svilupparsi”, sottolinea l’ad. E la flotta “che conta 74 aerei arriverà a quota 93 a fine anno”. “Condividiamo la grande soddisfazione di AdR per questo ulteriore, bellissimo traguardo. Il ‘Leonardo da Vinci’ è, per noi di Ita Airways, ‘casa’”, dice. “Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Ita: Lazzerini, con Lufthansa il focus è sul prezzo - fisco24_info : Lazzerini (Ita): 'Nel primo trimestre del 2023 +18% in cassa rispetto al budget': (Adnkronos) - L’amministratore de… - ledicoladelsud : Lazzerini (Ita): “Nel primo trimestre del 2023 +18% in cassa rispetto al budget” - aspide_l : @FPanunzi Passando per Italia Trasporto Aereo S.p.a. (utilizzando un forestierismo ITA Airways) - ansa_economia : Ita: Lazzerini, con Lufthansa il focus è sul prezzo. 'Rapporti quotidiani. Oltre 400 milioni in cassa' #ANSA -