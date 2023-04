Lazio, Sarri vuole un centrocampista del Porto (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Lazio studia le mosse in vista della prossima stagione. Il nome che circola con insistenza nell’ambiente biancoceleste è quello... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lastudia le mosse in vista della prossima stagione. Il nome che circola con insistenza nell’ambiente biancoceleste è quello...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - sportli26181512 : Lazio, Sarri vuole un centrocampista del Porto: La Lazio studia le mosse in vista della prossima stagione. Il nome… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri vuole un centrocampista del Porto -