Lazio, il sogno di Sarri per il post Milinkovic costa 40 milioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sarri vorrebbe Zielinski per sostituire Milinkovic. Il centrocampista serbo infatti non rinnoverà il contratto con la Lazio (in scadenza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023)vorrebbe Zielinski per sostituire. Il centrocampista serbo infatti non rinnoverà il contratto con la(in scadenza...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, il sogno di Sarri per il post Milinkovic costa 40 milioni - sportli26181512 : Lazio, il sogno di Sarri per il post Milinkovic costa 40 milioni: Sarri vorrebbe Zielinski per sostituire Milinkovi… - LazioNews_24 : Calciomercato Lazio: il sogno di Sarri per il centrocampo costa 40 milioni - LazioNews_24 : Calciomercato Lazio: il sogno di Sarri per il centrocampo costa 40 milioni - CiccioniSe : RT @Barbara22Mar: Hai sempre sognato di lavorare in miniera? Sì? Il tuo sogno potrebbe presto diventare realtà. Proprio qui in Italia. #Dur… -