Lavoro | Pd | ' istituzione Commissione rafforza cultura sicurezza'

Roma, 12 apr (Adnkronos) - I componenti Pd della Camera Chiara Gribaudo, Emiliano Fossi, Mauro Laus, Marco Sarracino, Arturo Scotto e la deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Partito democratico di Milano esprimono "profondo cordoglio per la morte di due operai avvenuta questa mattina a Noverasco di Opera e la massima vicinanza al terzo lavoratore rimasto ferito gravemente". "Gli infortuni sul luogo di lavoro e le morti bianche – proseguono gli esponenti Pd - costituiscono un fenomeno inaccettabile per una società avanzata che voglia davvero essere civile e democratica. Per questa ragione in commissione lavoro abbiamo appena approvato - su proposta della Capogruppo Pd Gribaudo prima firmataria - l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro

Per questa ragione in commissione lavoro abbiamo appena approvato – su proposta della Capogruppo Pd Gribaudo prima firmataria – l’istituzione di una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro ...L'ennesimo dramma costato stamattina la vita a due operai di 69 e 51 anni che stavano lavorando al Golf Club Mirasole scatena la reazione del sindacato: «Non è più tollerabile questo silenzio della po ...