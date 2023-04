Lavoratori fragili e disabili, bando per progetti ad hoc (Di mercoledì 12 aprile 2023) IL FINANZIAMENTO. Dalla Regione 10 milioni di contributi a fondo perduto. Programmi da attuare attraverso partenariati tra pubblico e privati. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 12 aprile 2023) IL FINANZIAMENTO. Dalla Regione 10 milioni di contributi a fondo perduto. Programmi da attuare attraverso partenariati tra pubblico e privati.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ApportunityIt : misure a sostegno della famiglia, dei lavoratori fragili, welfare, incentivi alle assunzioni di giovani - la_stabe : @Misurelli77 Una vita eravamo i difensori dei lavoratori fragili, sottomessi, sfruttati... Ed ora ?? - ANPALServizi : ???? #DalleRegioni @RegioneLazio #Formazione: Fondazione Mondo Digitale e @microsoftitalia per lo sviluppo delle co… - neri_elisa : @myrtamerlino 'Molti italiani alcuni lavori non li vogliono proprio fare ?! Falso. Gli italiani cercano di non fars… - giorgiobenvenut : RT @uiltucs: #DalTuoTerritorio ?? La svolta nell'assistenza agli anziani e ai fragili? La risposta tenteranno di darla lavoratrici e lavor… -