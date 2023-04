“L’aviaria? Il virus ha fatto tanti giri e ora si è riassortito e mutato”: le parole di Bassetti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il virus delL’aviaria “ha fatto tanti giri tra gli animali e si è riassortito e mutato“. Lo dice Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervistato dall’agenzia AdnKronos. “La signora cinese 56enne morta (in Cina, ndr) dopo aver contratto la variante H3N8 dell’influenza aviaria – spiega Bassetti – aveva tantissime altre comorbidità e aveva avuto contatti diretti con il pollame. Registriamo casi di contagi animale-uomo con aviaria ma non di casi di trasmissione interumana. Sicuramente si deve continuare a vigilare perché l’influenza aviaria è un argomento che ci farà compagnia per i prossimi anni”. Questo virus purtroppo ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildel“hatra gli animali e si è“. Lo dice Matteo, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervistato dall’agenzia AdnKronos. “La signora cinese 56enne morta (in Cina, ndr) dopo aver contratto la variante H3N8 dell’influenza aviaria – spiega– avevassime altre comorbidità e aveva avuto contatti diretti con il pollame. Registriamo casi di contagi animale-uomo con aviaria ma non di casi di trasmissione interumana. Sicuramente si deve continuare a vigilare perché l’influenza aviaria è un argomento che ci farà compagnia per i prossimi anni”. Questopurtroppo ha...

