Lautaro Martinez | in Benfica-Inter altra prova deludente! Ritrovare fiducia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023)non ha brillato al Da Luz. La prestazione del “Toro” innon è stata convincente ed il digiuno in zona realizzativa dell’attaccante argentino continua. Servelasmarrita– Al “Da Luz” si è riaccesa la luce dell’ma non quella di. L’argentino non è stato uno dei protagonisti della bella vittoria per 0-2 con cui la squadra di Inzaghi ha regolato il: il “Toro”, in campo per 60?, non ha offerto una prestazione memorabile. Una sola, potenziale occasione, poi tanti tocchi perlopiù imprecisi ed unache sembra essersi smarrita dopo un inizio di 2023 folgorante....