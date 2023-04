Lautaro Martinez e Dzeko grandi assenti contro il Benfica – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023)ed Edinsono i protagonisti in negativo della grande vittoria dell’Interil– Così il TuttoSport definisceed Edin. I due non hanno combinato molto nella garail. Se lo avessero fatto, il discorso qualificazione sarebbe ancor di più chiuso a doppia mandata rispetto a quanto non lo sia già. Inoltre, i titolari del Da Luz non segnano da tantissimo –dal 18 gennaio, El Toro dal 5 marzo – e anche ieri avrebbero potuto sbloccarsi. Nel primo tempo l’Inter ha creato delle situazioni interessanti, non sfruttate dai due. Già dopo novanta secondi, sefosse stato più reattivo ...