Latina / Violenza sessuale aggravata su 13enne, collaboratore scolastico rinviato a giudizio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Latina – I fatti risalgono al 2019 quando la vittima, all’epoca 13enne, sarebbe stata avvicinata più volte e palpeggiata sul seno e nelle parti intime. Con l’accusa di Violenza sessuale aggravata il Gup del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese, accogliendo una specifica richiesta del Sostituto procuratore Simona Gentile, ha rinviato a giudizio un ex collaboratore L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 12 aprile 2023)– I fatti risalgono al 2019 quando la vittima, all’epoca, sarebbe stata avvicinata più volte e palpeggiata sul seno e nelle parti intime. Con l’accusa diil Gup del Tribunale diGiuseppe Molfese, accogliendo una specifica richiesta del Sostituto procuratore Simona Gentile, haun exL'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Violenza sessuale aggravata su 13enne, collaboratore scolastico rinviato a giudizio - infotemporeale : Latina / Al via il processo per violenza sessuale a bidello accusato di abusi su studentessa di 13 anni - valentinadigrav : RT @repubblica: Messico, esercito nelle spiagge di Cancun: in America Latina cresce la violenza delle gang [di Daniele Mastrogiacomo] https… - Ariston32242831 : RT @repubblica: Messico, esercito nelle spiagge di Cancun: in America Latina cresce la violenza delle gang [di Daniele Mastrogiacomo] https… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Messico, esercito nelle spiagge di Cancun: in America Latina cresce la violenza delle gang [di Daniele Mastrogiacomo] https… -