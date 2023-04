Latina / Sei Comuni pontini ammessi al finanziamento per la viabilità della Provincia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Latina – Sono sei i piccoli Comuni pontini che hanno ottenuto i finanziamenti o cofinanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura, stradali comunali di collegamento o a servizio della viabilità Provinciale. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico della Provincia, che ha attivato una misura strutturale inserita nel bilancio L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 12 aprile 2023)– Sono sei i piccoliche hanno ottenuto i finanziamenti o cofinanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura, stradali comunali di collegamento o a serviziole. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, che ha attivato una misura strutturale inserita nel bilancio L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Sei Comuni pontini ammessi al finanziamento per la viabilità della Provincia - Latina_Oggi : Più di 180mila euro dalla provincia per le strade di sei comuni Si tratta di Bassiano, Roccagorga, Castelforte, Cam… - AntonCristofari : RT @ilgiornale: La procura di #Latina ha chiuso le indagini sulla cooperativa dei familiari del deputato #Soumahoro. Tra i sei indagati, an… - AiolfiHerik : @MontanariPier @GiaSilvestrini @KeyEnergyit @Kyoto_Club @erealacci @FranFerrante @RossellaMuroni @A_LisaCorrado… - infotemporeale : Latina / Chiusa inchiesta per riciclaggio di auto rubate: sei persone coinvolte -