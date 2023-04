L’appello della madre di Andrea Papi: «Uccidere l’orso non mi ridarà mio figlio. Meloni ascolti il mio urlo di dolore» (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Come madre non posso accettare una morte così orribile» dice Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto dopo essere stato aggredito dall’orsa Jj4 lo scorso 5 aprile. Nel giorno del funerale del ragazzo, la donna con una nuova lettera commenta le polemiche scoppiate sulla morte di suo figlio, in particolare tra chi invoca l’abbattimento dell’animale e chi invece punta il dito contro la presunta disattenzione del runner. «Voglio chiarire una cosa – scrive Ghirardini – la colpa non è di mio figlio e neanche dell’orso. La colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha gestito, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è sfuggito di mano». E a proposito dell’ordinanza della provincia autonoma di Trento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Comenon posso accettare una morte così orribile» dice Franca Ghirardini,di, il runner di 26 anni morto dopo essere stato aggredito dall’orsa Jj4 lo scorso 5 aprile. Nel giorno del funerale del ragazzo, la donna con una nuova lettera commenta le polemiche scoppiate sulla morte di suo, in particolare tra chi invoca l’abbattimento dell’animale e chi invece punta il dito contro la presunta disattenzione del runner. «Voglio chiarire una cosa – scrive Ghirardini – la colpa non è di mioe neanche del. La colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha gestito, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è sfuggito di mano». E a proposito dell’ordinanzaprovincia autonoma di Trento ...

