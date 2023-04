(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ideatv per raccontare loal. Lo rivela il presidente del, Aurelio De: "Siamo l'unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UltimeCalcioNa : “L’esempio perfetto”: .@sscnapoli, .@ADeLaurentiis gongola dopo l’annuncio - antonellaa262 : Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis spazzano via ogni dubbio sulla presenza o meno di Victor Osimhen in… - OggiSportNotiz2 : Il #Napoli non recupera #Osimhen per il #Milan: l’annuncio di De Laurentiis #MilanNapoli #ucl… -

Idea serie tv per raccontare lo Scudetto al Napoli. Lo rivela il presidente del Napoli, Aurelio De: "Siamo l'unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare ...Follia totale per Victor Osimhen: l'incredibile cifra per strappare il nigeriano al Napoli,in direttaNon ci sarà a 'San Siro' Victor Osimhen e chissà se riuscirà ad essere a ...Dea ...'Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona'. Le parole di Aurelio Deriportate da Repubblica ad alcuni tifosi del Napoli incontrati a Ischia. Con Raspadori non al 100% e l'assenza contemporanea di Osimhen e Simeone, fermatosi a Lecce, Luciano Spalletti ...

L'annuncio di De Laurentiis: "Una serie tv per lo Scudetto del Napoli" Corriere dello Sport

Il presidente azzurro parla dell'ultima idea avuta per il trionfo in campionato. Lunga intervista tra passato, presente e futuro ...Il vice-presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato ad alcuni tifosi presenti a Milano: "Osimhen Putroppo non è con noi" le parole di Edo che è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi c ...