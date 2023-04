L’ambasciatore Zazo ritira a Benevento il premio ‘Telesia for Peoples’ | “Fiero delle mie origini sannite”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ci sarà anche una delegazione della popolazione ucraina, rifugiatasi nel Sannio dove da mesi ha trovato ospitalità e solidarietà, a salutare la visita deldella Repubblica Italiana a Kiev, dottor Pier Francesco, in programma per venerdì prossimo in provincia di”. Lo rende noto il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente dell’Associazione italoamericana “Icosit” che da nove anni promuove ed organizza nelle terme di Telese il“Telesia for Peoples”, conferito nell’ultima edizione (2022) proprio alche, per sopraggiunti impegni istituzionali, riuscì ad essere presente solo virtualmente alla manifestazione collegandosi in diretta dalla sede dell’Ambasciata italiana a Kiev. “Sarà una giornata intensa – aggiunge ...