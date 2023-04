Laguna Blu, Brooke Shields ha accusato il regista di aver "sfruttato il suo risveglio sessuale" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Brooke Shields ha rifiutato una chiamata dal regista di Laguna Blu dopo averlo accusato di averla convenientemente sfruttata quando aveva solo 14 anni. Brooke Shields ha recentemente rivelato di aver ricevuto una telefonata dal regista di Laguna Blu Randal Kleiser, dopo l'uscita del suo documentario Pretty Baby in cui ha parlato della pellicola uscita nel 1980 e di ciò che è accaduto dietro le quinte. Come riportato da Variety, l'attrice e modella ha accusato il regista di Laguna blu di aver "sfruttato il suo risveglio sessuale" quando aveva solo 14 anni. Il racconto di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha rifiutato una chiamata daldiBlu dopolodila convenientemente sfruttata quando aveva solo 14 anni.ha recentemente rivelato diricevuto una telefonata daldiBlu Randal Kleiser, dopo l'uscita del suo documentario Pretty Baby in cui ha parlato della pellicola uscita nel 1980 e di ciò che è accaduto dietro le quinte. Come riportato da Variety, l'attrice e modella haildiblu diil suo" quando aveva solo 14 anni. Il racconto di ...

