Ladri acrobati in azione: bucano il tetto e svaligiano il supermercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono entrati dal tetto del supermercato, nella notte tra venerdì e sabato Santo e hanno portato via un bottino da 15mila euro. È successo al Conad sulla via Appia Vecchia, nel territorio di Genzano. A ragione gli investigatori parlano di ‘Ladri acrobati’ capaci di arrampicarsi sulla copertura del negozio e armati di vari attrezzi atti allo scasso hanno praticato un foro e si sono calati all’interno. Entrano dal tetto e disattivano il sistema d’allarme Ma dovevano essere davvero ben ‘preparati’ e pronti a far fronte a qualunque evenienza o forse conoscevano già il sistema di allarme, perché in breve sono riusciti a disattivarlo e a ‘operare’ indisturbati. Hanno raggiunto la cassaforte e ne hanno trafugato il contenuto: 15mila euro. Hanno poi rivolto il loro interesse ai registratori di cassa, che però ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono entrati daldel, nella notte tra venerdì e sabato Santo e hanno portato via un bottino da 15mila euro. È successo al Conad sulla via Appia Vecchia, nel territorio di Genzano. A ragione gli investigatori parlano di ‘’ capaci di arrampicarsi sulla copertura del negozio e armati di vari attrezzi atti allo scasso hanno praticato un foro e si sono calati all’interno. Entrano dale disattivano il sistema d’allarme Ma dovevano essere davvero ben ‘preparati’ e pronti a far fronte a qualunque evenienza o forse conoscevano già il sistema di allarme, perché in breve sono riusciti a disattivarlo e a ‘operare’ indisturbati. Hanno raggiunto la cassaforte e ne hanno trafugato il contenuto: 15mila euro. Hanno poi rivolto il loro interesse ai registratori di cassa, che però ...

