L’accusa dell’attivista russo sui soldati ucraini decapitati | «Sono stati i mercenari del gruppo Wagner»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La decapitazione deiprigionieri mostrata in un video sarebbe opera del, secondo l’attivista per i diritti umani Vladimir Osechkin. Come riporta il sitoindipendente Meduza, Osechkin ha raccontato in una diretta sul canale YouTube Khodorkovsky Live di aver discusso quella scena in cui apparentementerussi decapitano un ucraino con Andrey Medvedev. Si tratta dell’ex combattente delfondato da Yevgeny Prigozhin, scappato dalla Russia in Norvegia e finito in stato di arresto per un caso controverso in Svezia. Osechkin, fondatore del progetto Gulagu.net che si batte contro tortura e corruzione in Russia, ha raccolto le impressioni di Medvedev, secondo il quale gli uomini che commettono la decapitazione ...