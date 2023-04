L’abito bianco di John Travolta | storia di un capo che ha cambiato la pop culture

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Life&People.it Duecentomila dollari. Questo è il prezzo di uno dei costumi più iconici delladel cinema; sì, stiamo proprio parlando dell’incredibile abitoindossato danel ruolo di Tony Manero in occasione del film “La febbre del sabato sera”, pronto ad essere battuto all’asta in California, all’interno di una vendita dal nome esemplificativo: “Hollywood: Classic & Contemporary”. Un semplice vestito in poliestere Non tutti sanno che il successo della pellicola diretta daBadham venne prodotta con una dose massiccia di scetticismo. Il tema del film, un bellissimo omaggio alla Disco Music, non convinceva tantissimo il mondo di Hollywood, come testimonia anche il basso budget impiegato per la sua realizzazione. I documenti parlano infatti di un investimento di ...