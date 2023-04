‘La voce delle donne’ | a contrada Pantano si prolunga la Pasqua con “La caccia alle uova”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta ieri pomeriggio in località, a Benevento, la terza edizione de “La”. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Ladonne”. Hanno collaborato il Centro Malevento e l’animazione Neverland di Gaya Caruso. Soddisfazione da parte della rappresentante dell’associazione Rita Velardi: “Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare un momento lieto per i bambini. Per la verità questa giornata era stata messa in programma per la domenicaPalme ma le previsioni meteo non ci hanno permesso lo svolgimento, difatti fu rinviata al giorno otto. Purtroppo per quel giorno era stata emanata addiritturarta meteo, ma non ci siamo arrese ed allora ieri siamo riuscite a donare un momento ...