La violazione del “decreto dignità” da parte di Facebook sul gioco d’azzardo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Tar ha confermato la sanzione emessa da Agcom nei confronti di Meta lo scorso 14 dicembre: su, infatti, sono stati pubblicati (sotto forma di contenuti “sponsorizzati”) alcuni post in cui si faceva pubblicità al. Per questo motivo, l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha multato la holding guidata da Mark Zuckerberg per 750mila euro. Una controversia iniziata nel corso del 2022, in seguito a una serie di accertamenti. Inoltre, il Tribunale Amministrativo non si è limitato a respingere il ricorso presentato dall’azienda, ma ha anche imposto a Meta che gli utenti business non possano più caricare contenuti analoghi. Una decisione che, di fatto, conferma quanto già scritto all’interno delsulpubblicizzato sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OttobreInfo : RT @busettodavide: Secondo @NathalieTocci gli #USA 'hanno interesse in un'UE forte e non 'vassallo' di Washington'. Sempre secondo Tocci Br… - busettodavide : Secondo @NathalieTocci gli #USA 'hanno interesse in un'UE forte e non 'vassallo' di Washington'. Sempre secondo Toc… - winter_design : @MarcoFattorini Ti ricordo che interferire con politica interna di una nazione è VIOLAZIONE del principio di sovran… - Giovann83034657 : RT @Robertonuzzoam: VICENDA PANDEMICA Sono basito del silenzio da parte della Magistratura riguardo alle evidenze che stanno emergendo: da… - Aleky88_ : @vitalbaa ... la partoriente potesse vedere i propri dati registrati con una conseguente gravissima violazione del… -

...seguito della citazione in giudizio da parte della Securities and Exchange Commission perdelle disposizioni antifrode delle leggi statunitensi sulle securities. In una memoria legale...Inoltre, per ladella norma regionale sui requisiti richiesti per lavorare in un esercizio di vicinato, è stata comminata la sanzione di 5mila euro. I genitoriragazzino sono stati ......nord dell'Etiopia, il Tigray. Una svolta conseguenza degli accordi di pace che hanno messo fine a una guerra fratricida. Ma rimangono sul tavolo questioni molto importanti come ladei ...

La misurazione del limite di velocità tra approvazione ed ... Altalex

Il fotoreporter italiano fu ucciso in Ucraina nel 2014. Per la magistratura italiana, a colpirlo furono le forze di Kiev. Ora la Corte penale internazionale, ...I gestori di un negozio al centro di Sassari sono stati denunciati dalla Polizia locale per avere venduto alcolici a un ragazzino di 14 anni. (ANSA) ...