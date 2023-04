Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuensito : 1° tempo equilibrato al Da Luz tra @SLBenfica e @Inter nell'andata dei quarti di #UCL con leggero predominio nerazz… - luz_marcha : RT @lisadagliocchib: Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori? ???Pasolini ?? dal web #PaceGuerra https://t… - luz_marcha : RT @Ettore572: “La vera misura dell’amore è amare senza misura” ~ S. Agostino ~ Buongiorno A Tutti ? -

Laè dell'Inter, finalmente in linea con la propria dignità europea, contraria e opposta alle immagini malinconiche e negative offerte negli stadi nostrani. Vittoria chiarissima, distribuita per ......col senno di poi può spiegare in parte come la squadra di Inzaghi sia riuscita a dominare al Da. dalle sei partite di fila senza vittorie, alla gioia più grande: laInter è questa, Inzaghi ...La Champions League entra nel vivo. Stasera 11 aprile si aprono i quarti di finale con l' Inter che al Dadi Lisbona affronterà il Benfica ,rivelazione del 2023. Il match sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5 , oltre che in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity. ...

La vera "Luz" nerazzurra con il vaccino Champions ilGiornale.it

Solida, compatta e con idee chiare: così la formazione nerazzurra vuole dare un senso diverso al proprio finale di stagione ...La vittoria dell'Inter in casa del Benfica conferma l'ottimo lavoro svolto dai nerazzurri in Europa: il successo di ieri annulla le statistiche.