La veggente di Trevignano da Vespa | ' Il sangue della Madonna non è di maiale | lo hanno analizzato i Ris'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gisella Cardia, la ‘veggente di Trevignano', rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. 'Da due anni n… - SirDistruggere : La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già ab… - HuffPostItalia : La Madonna di Trevignano 'piange' lacrime di maiale, esposto contro la custode veggente - valmatteucci : RT @StefanoBusani: La #veggente di #Trevignano - elio33044815 : RT @andcapocci: La dottoressa che ha certificato le stimmate della veggente di Trevignano è nel comitato scientifico di IppocrateOrg ed è s… -

Gisella Cardia , la '' di, si difende in un'intervista concessa a Bruno Vespa , nel suo programma 'Cinque Minuti'. Quando il giornalista le chiede spiegazioni sul ' miracolo ' della Madonna che piange ...La '' dopo l'ultima preghiera sulla collina (su un terreno acquistato da un fedele per l'associazione), celebrata il 3 aprile scorso, con il marito Gianni ha lasciato, forse alla ...Ladi è apparsa oggi in collegamento al programma di '5 minuti'. Il conduttore le ha chiesto informazioni circa le accuse che le lacrime della madonna non fossero di sangue umano, bensì di ...

Trevignano, la veggente Gisella sparita nel buio è abituata a farlo: non pagava le bollette, il creditore staccò la luce e ... Open

Gisella Cardia, la 'veggente' di Trevignano, si difende in un'intervista concessa a Bruno Vespa, nel suo programma "Cinque Minuti". Quando il giornalista le chiede ...Era il 2016 e la Madonnina di Trevignano Romano piangeva già sangue ma era sangue umano, altro che miracolo. Sette anni: da tanto dura la storia di Gisella Cardia, la ...