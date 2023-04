La trasfusione di sangue nel 1970 le provocò l’epatite C | indennizzo per una donna di Taranto Sentenza di primo grado

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Laaveva 23 anni quando, nel policlinico Roma, dovette subire un intervento cardiochirurgico. Le venne praticata anche unadi. Tarantina, dipendente della pubblica amministrazione, nel 2003 venne sottoposta ad esami medici in cui fu incidentalmente rilevata la positività alvirale C, fatta risalire a quelladi trentatre anni prima. PeraltroC non produceva i suoi effetti. Quelli comparsero nel 2014 e la vita della, sposata e madre di due figli, ne è stata sempre più condizionata. L’anno successivo, assistita dall’avvocato Mario Lazzaro (foto) di Martina Franca, iniziò il procedimento per un: le venne negato dalla commissione medica locale ed anche il ricorso gerarchico andò a ...