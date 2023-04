La svolta nella morte di Andrea Papi: «È stato ucciso dall’orsa Jj4» (Di mercoledì 12 aprile 2023) È Jj4 l’orsa responsabile dell’uccisione del runner trentino Andrea Papi, di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. Lo fa saper la Procura della Repubblica di Trento sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Il plantigrado, di 17 anni, è nato in Trentino da due esemplari provenienti dalla Slovenia, Joze e Jurka, rilasciati tra il 2000 e il 2001, nell’ambito del progetto Life Ursus. Dell’aggressione non è quindi responsabile Mj5, che invece lo scorso 5 marzo aveva aggredito l’escursionista Alessandro Cicolini nella stessa zona. C’è un precedente. Il 22 giugno del 2022, Jj4 aveva aggredito due persone, padre e figlio, sul monte Peller. La Giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l’abbattimento. L’ordinanza di cattura, tuttavia, venne annullata dal Tar. Jj4 è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) È Jj4 l’orsa responsabile dell’uccisione del runner trentino, di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. Lo fa saper la Procura della Repubblica di Trento sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Il plantigrado, di 17 anni, è nato in Trentino da due esemplari provenienti dalla Slovenia, Joze e Jurka, rilasciati tra il 2000 e il 2001, nell’ambito del progetto Life Ursus. Dell’aggressione non è quindi responsabile Mj5, che invece lo scorso 5 marzo aveva aggredito l’escursionista Alessandro Cicolinistessa zona. C’è un precedente. Il 22 giugno del 2022, Jj4 aveva aggredito due persone, padre e figlio, sul monte Peller. La Giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l’abbattimento. L’ordinanza di cattura, tuttavia, venne annullata dal Tar. Jj4 è ...

