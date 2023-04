La storia di Putin trattativista e Biden guerrafondaio è una balla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una delle sciocchezze ripetute con la sicumera che viene dal partito preso vuole che l’Ucraina, e rispettivamente gli Stati Uniti e la Nato, siano ostili al negoziato, a differenza dalla Russia, che non vede l’ora. Di fatto, del tutto comprensibilmente, ciascuno dei contendenti diretti e indiretti ha considerato l’eventualità di una trattativa secondo l’evoluzione del rapporto di forze sul campo e nel suo retroterra internazionale. La presidenza ucraina ha tenuto ferma, con piccole e brevi oscillazioni marginali, la condizione del ritiro delle truppe russe entro i confini precedenti il 24 febbraio dell’invasione, e il proprio diritto a rivendicare la restituzione della Crimea illegalmente occupata nel 2014. La Russia di Putin ha giocato sull’esibizione di una propria disponibilità alla trattativa e sulla denuncia dell’intransigenza assoluta dell’Ucraina, con una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una delle sciocchezze ripetute con la sicumera che viene dal partito preso vuole che l’Ucraina, e rispettivamente gli Stati Uniti e la Nato, siano ostili al negoziato, a differenza dalla Russia, che non vede l’ora. Di fatto, del tutto comprensibilmente, ciascuno dei contendenti diretti e indiretti ha considerato l’eventualità di una trattativa secondo l’evoluzione del rapporto di forze sul campo e nel suo retroterra internazionale. La presidenza ucraina ha tenuto ferma, con piccole e brevi oscillazioni marginali, la condizione del ritiro delle truppe russe entro i confini precedenti il 24 febbraio dell’invasione, e il proprio diritto a rivendicare la restituzione della Crimea illegalmente occupata nel 2014. La Russia diha giocato sull’esibizione di una propria disponibilità alla trattativa e sulla denuncia dell’intransigenza assoluta dell’Ucraina, con una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La Lega accusa la nuova Segretaria del PD Elly Schlein di aver un “amore per l’URSS”, che però per fortuna è stata… - davcarretta : Com’era la storia che Zelensky non vuole negoziare? (Per memoria un anno fa l’Ucraina propose di congelare lo stat… - oirschoot : RT @jacopo_iacoboni: “Verrà il giorno in cui il buio finirà, due più due tornerà a fare quattro, la guerra si chiamerà guerra e l’usurpator… - chinc62 : RT @jacopo_iacoboni: “Verrà il giorno in cui il buio finirà, due più due tornerà a fare quattro, la guerra si chiamerà guerra e l’usurpator… - ZinciLara : RT @jacopo_iacoboni: “Verrà il giorno in cui il buio finirà, due più due tornerà a fare quattro, la guerra si chiamerà guerra e l’usurpator… -