La squadra dei manager delle aziende di Stato scelta da Meloni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le caselle non sono ancora state riempite tutte. La bollinatura finale ancora non c’è. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sperava di imbarcarsi per Washington con l’accordo sulle nomine di Stato chiuso, e invece così non è andata. Il braccio di ferro tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è ancora in corso. Si continua così a trattare sul primo pacchetto di nomine, quelle più pesanti, che comprendono amministratori delegati e presidenti delle aziende partecipate di “prima fascia”: Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. E nessuno tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani vuole uscirne sconfitto. Certo, il quadro degli amministratori delegati sembra tracciato. Come da pronostici, Claudio Descalzi è Stato confermato all’Eni. Stefano Donnarumma, l’ad di Terna, andrà all’Enel. L’ex ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le caselle non sono ancora state riempite tutte. La bollinatura finale ancora non c’è. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sperava di imbarcarsi per Washington con l’accordo sulle nomine dichiuso, e invece così non è andata. Il braccio di ferro tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è ancora in corso. Si continua così a trattare sul primo pacchetto di nomine, quelle più pesanti, che comprendono amministratori delegati e presidentipartecipate di “prima fascia”: Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. E nessuno tra Giorgia, Matteo Salvini e Antonio Tajani vuole uscirne sconfitto. Certo, il quadro degli amministratori delegati sembra tracciato. Come da pronostici, Claudio Descalzi èconfermato all’Eni. Stefano Donnarumma, l’ad di Terna, andrà all’Enel. L’ex ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Lori è albanese, mussulmano, meno di 30 anni. Ha la barbetta, una specie di pizzetto, è il capo della squadra. Dopo… - marifcinter : #Inzaghi: 'Grandissima gara dei ragazzi contro una squadra forte. Sono molto soddisfatto. Sapendo che è il primo ro… - realvarriale : Impresona di @Inter che con una perfetta prova di squadra supera 0-2 @SLBenfica ipotecando il derby italiano in sem… - Luisella49 : RT @maudelconte: Quanta superficialità nel definire i neet come 'gli sdraiati'. La perdita di senso dei giovani è un problema serissimo e v… - maudelconte : Quanta superficialità nel definire i neet come 'gli sdraiati'. La perdita di senso dei giovani è un problema seriss… -