La settimana europea delle squadre italiane (Di mercoledì 12 aprile 2023) Scendono sul parquet quattro compagini tricolore in questa nuova settimana di coppe continentali. La Umana Reyer Venezia apre la fase ad eliminazione diretta di EuroCup nella serata di mercoledì (ore 20) ospite dell'Hapoel Tel Aviv; il giorno successivo toccherà alla Germani Brescia (ore 18.45) nella trasferta di Ankara contro il Turk Telekom. In Eurolega proprio Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano si affronteranno giovedì sera alle ore 20.45 alla Virtus Segafredo Arena. EUROLEGA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO Giovedì 13 aprile ore 20.45, Sky Sport Arena ed Eleven Sports Entrambe le squadre si apprestano a chiudere il loro cammino europeo che non prevede una post-season per concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato. La squadra di Sergio Scariolo arriva al derby con un record di 13-20 e cinque ...

