La seconda stagione di Yellowjackets disponibile su Paramount+ (Di mercoledì 12 aprile 2023) Finalmente l'attesa è finita. Da mercoledì 12 aprile su Paramount+ sarà disponibile la seconda stagione della serie candidata agli Emmy® Yellowjackets. La prima stagione ha ottenuto il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e ha ricevuto sette nomination agli Emmy®. Yellowjackets è prodotto dallo studio Entertainment One (eOne).Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord.La serie racconta la loro discesa da...

