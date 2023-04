La scuola della Bolognina con un solo bimbo italiano in quinta: "Si trova bene, ma per sentirsi come gli altri dice di essere nato a New York" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle Federzoni in tutte le classi si toccano quote anche dell'88% di stranieri, ma la maestra Francesca La Ganga assicura che il mix funziona: "Adesso tornano anche gli italiani, nelle prime dell'anno prossimo sono il 32%, i genitori hanno imparato a fidarsi di noi". Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle Federzoni in tutte le classi si toccano quote anche dell'88% di stranieri, ma la maestra Francesca La Ganga assicura che il mix funziona: "Adesso tornano anche gli italiani, nelle prime dell'anno prossimo sono il 32%, i genitori hanno imparato a fidarsi di noi".

